كأس الاتحاد الإنجليزي.. موعد مباراة أستون فيلا تريزيجيه أمام المان سيتي في النهائي

يلتقي فريق أستون فيلا، ضيفه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 1 مارس المقبل فى تمام الساعة 5 مساءً.
كان تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بعد الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا 3 - 1 والخسارة 1 - 0 فى العودة بالمباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاتحاد.
وقاد محمد حسن تريزيجيه فريقه أستون فيلا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس بعد الفوز على ليستر سيتي فى الوقت القاتل.
واقتحمت جماهير أستون فيلا، أرض الملعب للتعبير عن فرحتهم بالتأهل، ورفعوا تريزيجيه صاحب الفضل على الأعناق بعد الوصول إلي النهائي.
ويستقبل ملعب "ويمبلي" في لندن المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.