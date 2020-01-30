AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي.. موعد مباراة أستون فيلا تريزيجيه أمام المان سيتي في النهائي

الخميس 30/يناير/2020 - 12:26 ص
تريزيجيه ومع جماهير
تريزيجيه ومع جماهير استون فيلا
Advertisements
حسن العمدة
يلتقي فريق أستون فيلا، ضيفه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 1 مارس المقبل فى تمام الساعة 5 مساءً.

كان تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بعد الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا 3 - 1 والخسارة 1 - 0 فى العودة بالمباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاتحاد.

وقاد محمد حسن تريزيجيه فريقه أستون فيلا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس بعد الفوز على ليستر سيتي فى الوقت القاتل.

واقتحمت جماهير أستون فيلا، أرض الملعب للتعبير عن فرحتهم بالتأهل، ورفعوا تريزيجيه صاحب الفضل على الأعناق بعد الوصول إلي النهائي.

ويستقبل ملعب "ويمبلي" في لندن المباراة النهائية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجماهير تقتحم الملعب وتريزيجيه على الأعناق.. ليلة سعيدة لـ أستون فيلا عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أستون فيلا يوجه رسالة شكر لـ مصر عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

هبص على الجول قبل ما أشوط.. أستون فيلا يبرز وعد تريزيجيه

لقطة تريزيجيه على أعناق جماهير أستون فيلا.. أبرز مشاهد ليلة تأهل الفيلانز إلى نهائي كأس الرابطة

ديربي مانشستر.. قمة مثيرة بين سيتي ويونايتد بكأس الرابطة الليلة

حملوه على الأعناق.. حكاية ليلة لن ينساها تريزيجيه مع أستون فيلا .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

عقب انتشار فيروس كورونا.. ظهور وباء جديد في أفريقيا

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا

أزارو يعتذر لـ هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق بسبب الأهلى

إيدي أقصر مني.. قصة أمنية وخالد أبو فيونكة على خطى مصطفى أبو تورتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام