كأس الاتحاد الإنجليزي.. موعد مباراة أستون فيلا تريزيجيه أمام المان سيتي في النهائي

يلتقي فريق أستون فيلا، ضيفه مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 1 مارس المقبل فى تمام الساعة 5 مساءً.





كان تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بعد الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا 3 - 1 والخسارة 1 - 0 فى العودة بالمباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاتحاد.



