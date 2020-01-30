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مرأة

لو بتعملي رجيم.. هذه الأطعمة تجعل بشرتك مشرقة

الخميس 30/يناير/2020 - 05:32 ص
لو بتعملى رجيم ..
لو بتعملى رجيم .. تناول هذه الأطعمة يجعل بشرتك مشرقة
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هاجر هانئ
تعانى الكثير من الفتيات خلال اتباعهن أنظمة الرجيم لكى يتخلصن من الوزن الزائد، من مشكلة شحوب البشرة التى تؤثر على الوجه وجماله بالسلب، فقدمت الدكتورة جيهان الحفني اخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة التى تجعل بشرتك مشرقة ونضرة خلال إتباع انظمة الرجيم.

- فول الصويا وحليب الصويا والبطاطا الحلوة والطماطم والبنجر والبرتقال والفراولة، فكل هذه الأطعمة غنية بالكولاجين الذى يمنح البشرة نضارة و حيوية.

- الشاى الأخضر من  المشروبات التي تساهم في الحفاظ على نضارة الوجه وإشراقه.

- تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين A، فهى تحمى من شحوب الوجه وتساعد على نضارة البشرة، مثل الجزر والسبانخ والبطيخ والبقدونس.
- المواظبة على تناول الماء فهو من  أهم العوامل التى تساهم فى تنقية الجسم من السموم والحفاظ على نضارته وجماله. 

- الأفوكادو والمكسرات يحتوى  على زيوت طبيعية خفيفة تساعد على تعويض الجسم وخاصة البشرة مما فقدته من زيوت أثناء الحمية الغذائية.

- يساعد الفول على إنتاج حمض الهيالورونيك الذي يعتبر أحد العناصر الهامة في مكافحة الشيخوخة، كما أنه يساعد على الإحساس بالشبع لأطول فترة ممكنه.

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