نصائح لمزارعي الفراولة والمانجو في الإسماعيلية.. كيف تحقق أعلى إنتاجية وجودة





وقام بالمرور المهندس احمد عبد الفتاح مدير ادارة البساتين والمهندس نبيل مليكة رئيس قسم البساتين والمهندس عبد الحميد عبد الصمد والمهندس صبرى صادق مشرف الحوض، وتم المرور على ٤٥ فدان مانجو مطعوم باصناف اجنبية وفراولة فستيفال وفرتونا فرش وفريجو ومتابعة مشاكل الفراولة والمانجو التي تقابل المزارعين والعمل علي حلها ومنها مقاومة اعفان الثمار وقصف المدادات لاجبار النباتات على الازهار ومنها ضعف المجموع الخضري وظهور أعراض نقص العناصر الصغرى، ووجود الأوراق الميتة بأرض الحقل بالإضافة إلى وجود نسب محدودة من الحشائش بالحقل.





وأوصت اللجنة مزارعي الفراولة بضرورة الرش بالعناصر الصغرى، وجمع الأوراق الميتة بصورة دورية والتخلص منها خارج الحقل، وعدم استخدام شبكة الرش إلا في نهاية موسم زراعات الفراولة مع ارتفاع درجات الحرارة لعدم انتشار الأعفان، مشيرة إلى أنه يجب على مزارعي الفراولة ثقب الغطاء البلاستيكي للأنفاق للسماح بخروج بخار الماء والتهوية.





كما أوصت اللجنة مزارعي الفراولة بعدم عدم الرش بالمبيدات الحشرية واستبدالها بنظام المكافحة الحيوية خاصة المفترس الاكاروسي لتقليل الاصابة بالعنكبوت الاحمر لإنتاج ثمارات ذات مواصفات صحية تصلح للتصدير، كما يجب تنقية الحشائش بصورة دورية والتخلص منها خارج الحقل وعدم تراكمها على رأس الحقل لعدم انتشار الآفات والمسببات المرضية، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتسميد البوتاسي وتم التوصية بإضافة 6 كجم من سلفات البوتاسيوم موزعة على الريات خلال الشهر، وأيضا إضافة 6 كجم سلفات نشادر موزعة على الريات خلال الشهر.





ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية على ضرورة التواصل مع المزارعين والمرور الميداني على أرض الواقع تحت كل الظروف، بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.

تواصل إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالاسماعيلية، حملات المرور الميداني على زراعات الفراولة والمانجو بمركز الاسماعيلية بزمام جمعية قرية الفردان لتقديم النصائح والتوصيات للمزارعين للوصول إلى أعلى جودة إنتاجية تساهم في الصادرات الزراعية في ظل التغييرات المناخية.