AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة من هنية لقادة الأمة العربية والإسلامية حول خطة السلام الأمريكية

الخميس 30/يناير/2020 - 11:38 ص
رسالة من هنية لقادة
رسالة من هنية لقادة الأمة العربية والإسلامية حول خطة السلام
Advertisements
سمر صالح

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسائل لكل ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية، وللأمين العام لجامعة الدول العربية  أحمد أبو الغيط، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ولرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

 

ودعا هنية قادة الأمة العربية والإسلامية في رسائله إلى العمل والتحرك العاجل للرفض القاطع لما أعلنه الرئيس الأمريكي في بنود وخطط مشروع ما يسمى بخطة السلام الأمريكية .

 

وطالب هنية بضرورة الوقوف ضد كل محاولات التساوق مع نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم ضد الانحياز الفاضح الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية ضد الأرض والشعب والمقدسات.

 

وحذر من خطورة التساهل في تمرير هذه الخطة أو المشاركة في تنفيذها، أو قبولها كأمر الواقع؛ ما يعدّ وصمة عار لن تُمحى، وخطيئة تاريخية كبرى لن يغفرها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاحتلال إجرامي منذ أكثر من 70 عامًا.

 

وأكد هنية رفض كل ما ورد من بنود في خطة السلام الأمريكية ، وتجريم وعدم التعامل مع كل القرارات التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، والثوابت الوطنية الفلسطينية.

 

وشدد على أن فلسطين وقضيتها العادلة لن تقبل المساومة والقسمة، ولن تكون ميدانًا لفرض حسابات سياسية ولا مزايدات انتخابية بين الإدارة الأمريكية وبين الاحتلال.

 

وقال هنية "إننا في حركة حماس، وفي سبيل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة هذه الخطة على الأرض والشعب الفلسطيني؛ فقد بادرنا بالاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، وبحثنا معه الاتفاق على عمل مشترك للتصدي لهذا الإعلان المشؤوم".

 

وأضاف "رحبنا بتوجه وفد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، كما أجرينا اتصالات بقادة العمل الوطني الفلسطيني؛ من أجل بلورة الموقف الفلسطيني الموحد، والوقوف صفًا واحدًا ضد ما أعلنه الرئيس الأمريكي".

 

وثمّن إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة خطة السلام الأمريكية ، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، وانتزاع حقوقه وتحقيق تطلعاته في تحرير أرضه ومقدساته.

 

وشدد رئيس المكتب السياسي على أن كل الخيارات باتت مشروعة أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الحية في مواجهة قرارات وبنود هذه الخطة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني، أرضًا وشعبًا وتاريخًا وهوية، ومعه العمق العربي والإسلامي، وسيبقى شعبنا صامدًا في وجه كل التحديات والمؤامرات.

 

وبيّن أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه الخطة، كما أسقط كل محاولات النيل من حقوقه وثوابته عبر التاريخ، مؤكدًا "أن شعبنا سيحمي أرضه وثوابته ومقدساته، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسيرة فلسطينية تندد بالقرار الأمريكي في سلفيت

السفير الفلسطيني: إعلان بينيت وتصريحات فريدمان عنصرية

أول رد من حماس على نبأ إعلان صفقة القرن خلال ساعات

تنديدًا بـ صفقة القرن.. تظاهرة حاشدة للفصائل الفلسطينية فى غزة

رفض رسمي وشعبي لـ خطة ترامب .. خارجية فلسطين: ترجمة لوعد بلفور.. وتهدف لإقامة كيان في غزة والسيطرة على الضفة.. وقيادات: ردود الفعل لا ترقى لمستوى خطورة المؤامرة.. ونطالب بدعم عربي عاجل

استباقا لـ صفقة القرن.. فعاليات غضب في أنحاء الأراضي الفلسطينية

ترشيحاتنا

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

خبير اقتصادى:مصر كان عليها ديون ليس لها حصر.. فيديو

بوتين يفرج عن تاجرة حشيش إسرائيلية.. تفاصيل

بعد جونيور عادل إمام.. أحفاد النجوم امتداد لأجدادهم

بعد إجرائه جراحة لإزالة ورم.. تركي آل الشيخ مطلوب على جوجل مصر

هل حسم النادي الأهلي بطولة الدورى؟.. جماهير القطبين تجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور