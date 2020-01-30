انخفاض ارباح سامسونج 34% فى نهاية 2019

تعول سامسونج إلكترونيكس على تعاف تدريجي في الطلب على رقائق الذاكرة من مراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول للمساهمة في حدوث انتعاش في 2020 بعد أن سجلت الشركة أسوأ أرباح تشغيلية في أربع سنوات.





لكن في توقعات اتسمت بالتحفظ، قالت أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية اليوم الخميس، إنها لا تستبعد احتمال تعثر نمو الطلب في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف وشيكة بشأن التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا الجديد في الصين وخارجها.





وأخفقت التوقعات المتحفظة في إرضاء المستثمرين الذين كانوا يأملون في توقعات أكثر إشراقا، فانخفضت أسهم الشركة 3.2% بعد أن تراجعت 3.9% خلال الجلسة، فيما انخفض المؤشر القياسي للسوق في سول 1.7%.





وقالت سامسونج، التي تحصي منافسيها في صناعة الهواتف الذكية أبل وهواوي تكنولوجيز ضمن عملائها للرقائق والشاشات التي تصنعها، إن أرباحها التشغيلية في الربع الاخير من 2019 تراجعت إلى 7.16 تريليون وون (6.13 مليار دولار) بفعل ضعف الطلب على الرقائق، بانخفاض 34 % مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.





وتتماشى تلك النتائج مع تقديرات الشركة، على الرغم من أن صافي الربح للفصل هبط 38 بالمئة إلى 5.2 تريليون وون، مما يعني أن سامسونج خالفت توقعات المحللين لأرباح 5.6 تريليون وون.





والربع الأخير من السنة يمثل نهاية عام شابه تضخم في مخزونات الرقائق مما ضغط على الأسعار، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أحدثت اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية وتوقعات الطلب الاستهلاكي.





وفي العام، حققت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أرباحا تشغيلية بقيمة 27.8 تريليون وون وهي الأسوأ منذ 2015.





وقالت سامسونج أيضا إنها تتوقع تراجع أرباح الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع الربع السابق، بفعل انخفاض الطلب الذي يرجع لعوامل موسمية على الرقائق والشاشات.





وأشار مسئول تنفيذي في سامسونج معني بالرقائق خلال مؤتمر عبر الهاتف إلى ضبابية في الطلب على الرقائق.



