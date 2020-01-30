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أخبار البلد

4 مرشحين جدد لمنصب نقيب المحامين

الخميس 30/يناير/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
قدم أربع مرشحين جدد أوراقهم للترشح علي منصب نقيب المحامين، وهم إبراهيم عبدالسميع مهران، ومحمد رجب البرديسي، ومجدي محمود علي، وحسين الرشيدي. ومن المقرر، أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير المقبل؛ استعدادًا للانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات من بينها الدعوة .لانتخابات مجلس. النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقي أوراق الترشح في الانتخابات الأولى بقاعة المجلس بمبنى النقابة، والثانية على مقاعد دوائر الاستئناف والثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات. ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة، على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير حتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير. وكان مجلس نقابة المحامين قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020. وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.
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