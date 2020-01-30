4 مرشحين جدد لمنصب نقيب المحامين

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات من بينها الدعوة .لانتخابات مجلس. النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس



