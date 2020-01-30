مصطفى هريدي: عمر وسلمي من العلامات المهمة في تاريخي الفني.. فيديو

قال الفنان مصطفي هريدي، إن المنتج محمد السبكي هو من رشحه لـ دوره في فيلم "عمر وسلمي"، موضحا أنه دور لم يكن واضحًا في البداية وليس له سكريبت محدد.





وأضاف هريدي خلال حواره في برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر"، أن الفنان تامر حسني هو مؤلف مشاهده وأدواره في الفيلم بالكامل.





وأشار إلى أن ألطف المشاهد التي مثلها مع الفنان تا مر حسني، عندما ظهروا بغير البنطلون في الشتاء وكان الجو شديد البرودة من خلال فيلم "عمر وسلمي".





وأكد أن فيلم "عمر وسلمي" من العلامات المهمة في تاريخه الفني، موضحا أن الجماهير هي صاحب تامر حسني في الحقيقة.





وتابع الفنان مصطفي هريدي، أنه من ضمن نجاح الفيلم شطارة المنتج محمد السبكي في الدعاية لأفلامه بشكل جيد، سواء علي مستوي مصر أو الوطن العربي.