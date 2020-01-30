الفنان مصطفى هريدي يكشف أسباب ابتعاده عن الفن.. فيديو

قال الفنان مصطفي هريدي، إن اختفاءه كان من عام 2012 بعد فيلم القنصل مع أحمد السقا، وتوقف منذ ذلك الفترة وسافر الأردن بعد حدوث توترات سياسية فى مصر.





وأضاف الفنان مصطفي هريدي خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر"، أنه لا علاقة له بالسياسة والتدخلات السياسية، مؤكدا أن فترة التوترات السياسية في مصر قبل حكم الرئيس السيسى أثرت على العمل الفني.





وأشار الفنان مصطفي هريدي، إلى أن وضع البلد في تلك الفترة أثر عليه نفسيا، ولم يستطع العمل بشكل كوميدي في ظل تلك الظروف القائمة وقتها.





وأوضح الفنان مصطفي هريدي، أنه أولى بداياته وهو في ابتدائي في السعودية مع والده، موضحا أنه كان ضمن فريق التمثيل الديني.





وتابع الفنان مصطفي هريدي، أن أساتذته في المدرسة كانوا يقدمون له الجوائز عن تمثيله في طابور المدرسه، وكانت تجربة بداية أثناء طفولته.