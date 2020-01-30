ياسمين رئيس توضح حقيقة تجسيدها شخصية مروة قناوي

كشفت الفنانة ياسمين رئيس فى تصريحات لـ«صدى البلد» عن حقيقة تجسيدها لشخصية مروة قناوي.

وقالت رئيس إنها شاركت في استفتاء على تويتر عن شخصيات تستحق ان تجسد فى عمل فني، فكانت إجابتها مروة قناوي.

وأوضحت الفنانة ياسمين رئيس أن مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا الخبر أنها ستقوم بتجسيد الشخصية، ولكن هذا ليس حقيقيا، مشيرة إلى أنها لم تدلِ بأى تصريح رسمي عن الأمر، وستعلن فى الوقت المناسب إذا كان هناك عمل.

يذكر أن مروة قناوي هى والدة الطفل يوسف، الذي قُتل برصاصة طائشة، حيث كان يمرح مع أصدقائه بمنطقة أكتوبر بالجيزة، حين أصابته رصاصة وصلت لجذع المُخ، ليبقى داخل غيبوبة لمدة 12 يوما، وبعدها فارق الحياة.

صممت "قناوي" أن تأتي بحق ابنها، واتجهت إلى المحكمة التى أصدرت حكمها على 3 متهمين- بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف، وتم معاقبتهم بالسجن 7 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.