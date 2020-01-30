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ثقافة

"دريم بن": خصومات كبرى للشباب وطلاب الجامعات في معرض الكتاب

الخميس 30/يناير/2020 - 09:03 م
إصدارات دار دريم
إصدارات دار دريم بن
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صدى البلد

قالت منحة مصطفى، رئيس مجلس إدارة دار «دريم بن» للنشر والتوزيع، إن الدار تقدم مجموعة مميزة من الكتب والروايات والمجموعات القصصية والدواوين الشعرية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح ب 46، بالتعاون مع دار المثقفون العرب ودار حواديت.


وأوضحت "مصطفى" أن الدار ترعى الكثير من المواهب الشبابة، ونشرت لهم أكثر من خمسين إصدارًا موجودة بجناح المعرض.


وذكرت أن من بين هؤلاء الكتاب الشباب تامر إمام ورواية البيانسيت، وأحمد العدل ورواية الموت بنكهة الريحان، وطارق عيسى ورواية انتقمت لذاتي، وشيماء فرح ورواية مازال القلب حيا، وصفية الجيار ورواية محرك الدمى، وحسن عبد الله ورواية لو لم ترحل، وغيرها الكثير.


وقالت إن الطبعة الأولى نفذت للكثير من إصدارات الدار وصدرت الطبعة الثانية.

وأوضحت أنه تم إصدار أكثر من 10 أعمال مترجمة، منها أعمال حصرية للدار، كما تقدم الدار عروضًا وخصومات مميزة للشباب وطلبة الجامعات.

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