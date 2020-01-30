أخبار الرياضة اليوم الخميس 30-1-2020

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار، اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:





كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل جديدة حول وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا فى السودان، قبل مباراة النادي الأهلي والهلال، بعد غد السبت، فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.









وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حافل من جماهير المارد الأحمر وهتافات تطالب باللقب الإفريقي.









رفضت جماهير نادي الهلال السوداني تكرار سيناريو عام 2007 قبل مواجهة زعيم الأندية السودانية فريق النادي الأهلي بعد غد السبت فى ختام جولات دوري أبطال إفريقيا.









أرسل وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة خطاب نادى الزمالك إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الخاص بطلب تغيير مكان مباراة السوبر الإفريقي .









سجل المغربي وليد أزارو ، مشاركته الأولى مع ناديه الجديد ، الإتفاق ، أمام نظيره نادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي ).









وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حامل من جماهير المارد الأحمر.









يرغب النادي الأهلي في شراء رمضان صبحي المُعار من هدرسفيلد الإنجليزي حتى يونيو المقبل، بعد إن كان رحل إلى الدوري الإنجليزي منذ سنتين في رحلة احتراف.









مدح الأسطورة فرانشيسكو توتي ، قائد نادي روما الإيطالي ، زميله السابق محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي الحالي.









اقترب أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر لنادي الإنتاج الحربي، من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري المصري.