AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة اليوم الخميس 30-1-2020

الخميس 30/يناير/2020 - 10:42 م
مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني
Advertisements
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار، اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:


كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل جديدة حول وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا فى السودان، قبل مباراة النادي الأهلي والهلال، بعد غد السبت، فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.


وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حافل من جماهير المارد الأحمر وهتافات تطالب باللقب الإفريقي.


رفضت جماهير نادي الهلال السوداني تكرار سيناريو عام 2007 قبل مواجهة زعيم الأندية السودانية فريق النادي الأهلي بعد غد السبت فى ختام جولات دوري أبطال إفريقيا.


أرسل وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة خطاب نادى الزمالك إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الخاص بطلب تغيير مكان مباراة السوبر الإفريقي .


سجل المغربي وليد أزارو ، مشاركته الأولى مع ناديه الجديد ، الإتفاق ، أمام نظيره نادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ( الدوري السعودي ).


وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط إستقبال حامل من جماهير المارد الأحمر.


يرغب النادي الأهلي في شراء رمضان صبحي المُعار من هدرسفيلد الإنجليزي حتى يونيو المقبل، بعد إن كان رحل إلى الدوري الإنجليزي منذ سنتين في رحلة احتراف.


مدح الأسطورة فرانشيسكو توتي ، قائد نادي روما الإيطالي ، زميله السابق محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي الحالي.


اقترب أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر لنادي الإنتاج الحربي، من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

اخبار الرياضة | وفاة إداري الزمالك.. ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الاتحاد.. أنشيلوتي مديراً فنياً لـ إيفرتون

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

أخبار الأهلي.. أزارو يهاجم فايلر.. والهلال يحذر الكاف بسبب الأهلي

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا

أخبار النادي الأهلي.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الهلال.. وأغنية جديدة للأحمر من تركى آل الشيخ

ترشيحاتنا

بعد خطاب الزمالك.. اتحاد الكرة يطالب الكاف بنقل السوبر الإفريقي

اتحاد الكرة يحسم جدل مشاركة الزمالك فى السوبر الإفريقي

منعا لانتقال العدوى.. هاني الناظر: بلاش بوس وأحضان.. فيديو

خالد جلال يدعم أبوالعينين في الانتخابات: إضافة كبيرة للبرلمان

كان بيعاشرني غصب عني.. قاتلة زوجها بشبين القناطر تعترف: كنت بحب واحد غيره

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب