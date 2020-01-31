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سيارات

رجة الدركسيون.. أسباب مشاكل اهتزاز المقود وطرق علاجها

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:13 ص
أهتزاز طارة القيادة
أهتزاز طارة القيادة أسبابها وحلها
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خالد محيي الدين
يشعر الكثير من سائقي السيارات بالإنزعاج والقلق في حال اهتزاز طارة القيادة، خوفا من وجود مشاكل داخل مكونات السيارة.

في الأغلب تكون تلك المشاكل بسيطة ولكن تجاهلها قد يتسبب في نتائج وخيمه.

في صدد ذلك ننشر، في التقرير التالي مجموعة من المشاكل التي تسبب في اهتزاز المقود.

-يعد تلف براغي العجلات أولي وأبسط تلك الأسباب لاهتزاز الدركسيون، ما يحتم عليك فحصها بشكل دقيق والتأكد من عدم تعرضها للتلف او التأكل.

-مشاكل الفرامل قد تتسبب في حودث اهتزاز في طارة القيادة، والتي يمكن ملاحظتها خلال الضغط علي المكابح.

-وجود مشاكل في ضبط محاور السيارة "ضبط الزوايا"، تشعر خلالها برجة واهتزاز خلال السير علي الطرق غير الممهده، ويجب عليك إصلاحها علي الفور حفاظا علي الإطارات.
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