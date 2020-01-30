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أخبار العالم

بعد ظهور حالتي إصابة بـ كورونا.. إيطاليا تعلق رحلاتها إلى الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 11:43 م
إيطاليا تعلق الرحلات
إيطاليا تعلق الرحلات غلى الصين
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شيماء مصطفى
قررت إيطاليا، تعليقها الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإيطالي، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه لا يوجد أي حالات وفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم ، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقالت اللجنة إنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

وأكد أدهانوم أن المنظمة: "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.
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