استشارى أمراض جلدية يقدم وصفة سحرية لعلاج حب الشباب

أكد الدكتور هانى الناظر إستشارى الأمراض الجلدية، أن حب الشباب عرض وليس مرضا، والسبب الرئيسى فيه دوما، سوء الحالة النفسية والانفعالات خاصة فى فترة سن البلوغ.





وتابع الناظر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم" والمذاع عبر قناة "أون اى": "حب الشباب يظهر فى اوقات الإنفعالات لذلك يكثر أيام الإمتحانات، لافتا غلى أن حب الشباب قد يظهر بعد سن الأربعين لدى الرجال بسبب الأرق والضغوط النفسية.





ووصف إستشارى الأمراض الجلدية وصفة رائعة لعلاج حب الشباب، موضحا: "من يعانى من حب الشباب عليه أن يذوب فنجان ملح على تسعة فناجين مياه دافئة ويقوم بغسل وجهه بعد الإستيقاظ من النوم".





ووجه هانى الناظر بضرورة الإستحمام بـ ماء دافئ وعدم إستخدام الماء البارد.





ونصح استشارى الأمراض الجلدية، بضرورة تفادى الإحضان والقبلات لإنها تنقل عدوى وأمراضا، مردفا:"بلاش بوس وأحضان".