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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 31 -1 - 2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:45 ص
الخضروات
الخضروات
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البهي عمرو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 31–1-2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

 

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

 

الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الثوم :11 جنيهًا

الجزر: 3.5 جنيهات

البصل: 6 جنيهات

الفاصوليا :12 جنيها

الكوسة : 9 جنيهات

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

 

البرتقال: 6 جنيهات

جوافة: 7.5 جنيهات

الموز: 10 جنيهات

الفراولة: 12 جنيهًا

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