قبل انتخابات إسرائيل.. جانتس يتقدم على نتنياهو فى استطلاعات الرأى

كشفت أحدث استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أنه لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم، لحصل حزب "كاحول لافان" بزعامة بيني جانتس على 34 مقعدا ويليه الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق مقعد واحد (33) وذلك قبيل انتخابات اسرائيل المقرر بدأها فى 2 مارس القادم.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة "كان العبرية"، القائمة المشتركة ستزيد من قوتها وتحصل على 14 مقعدا.

أما أحزاب العمل جيشر ميرتس ويسرائيل بيتينو وياهدوت هتوراة وشاس فيحصل كل منها على 8 مقاعد في حين يبلع عدد مقاعد يمينا 7.

ووفقا للاستطلاع ولم تتجاوز قائمة عوتسما يهوديت المتطرفة نسبة الحسم .