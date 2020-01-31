كل يوم بتزيدي حلاوة.. شاهد.. الجمهور يتغزل في هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت هنادي في الصورة بإطلالة كاجوال شتوية معتمده فيها على اللون الاسود اذ ارتدت بلوفر باللون الاسود وايس كاب بنفس اللون أيضا وتركت شعرها الطويل منسدلا.





وعلقت هنادي على الصورة قائلة:" جمعتكم جميلة".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

"يارب الضحكه القمر دي ما تفارقش وشك"_،"خسيتي خالص"_،"منوره اسكندريه"_،"يا جمال الضحكه الحلوه "_،"اول ما شفتك كل حاجه بقت جميله"_،"كل يوم بتزيدي حلاوه عن اليوم اللي قبله"_،"في جمال كده"





ويُعرض حاليا للفنانة هنادى مهنا فيلم بنات ثانوي في جميع دور العرض، وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.





وشاركت هنادي مهنا خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، حيث جسدت من خلاله شخصية "أمل" وتعيش قصة حب مع بطل العمل.