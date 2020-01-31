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ديني

حكم العمل في البنوك.. الإفتاء ترد.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:13 م
حكم العمل في البنوك..
حكم العمل في البنوك.. الإفتاء ترد.. فيديو
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يارا زكريا

حكم العمل في البنوك..قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا، مبينًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء .

وأضاف « عثمان» في إجابته عن سؤال: « ما حكم العمل بالبنوك؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « اليوتيوب» أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بها أيضًا.

وتابع أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء؛ ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.

ما حكم العمل بالبنوك؟

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "ما حكم عملي في البنك؛ لأن مداخلهم جاية من الربا، وعملي في البنك تدقيق بيانات، وليس له علاقة بالتعاملات البنكية، لكني أخشى من العمل فيه، ويمكنني البحث عن عمل أخر، فماذا أفعل؟".

ورد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن التعامل في البنوك التقليدية أو التي يقال عنها الإسلامية جميعها جائز التعامل معها بالنسبة للعملاء، وكذلك يجوز التعامل فيها بالنسبة للعاملين، معقبًا: "اشتغلي في البنك ومتضيعيش الفرصة".

وأضاف: الفكر المتطرف هو فكر جامد لا يحب التطوير أو التفكير ولذا تجده يبث مثل هذه الفتاوى الفقهية من وقت لآخر حتى يعزف الناس عن العمل.لافتا إلى أن هذه المسألة الفقهية قتلت بحثا ولا يجب أن نسأل فيها كثيرا بل يجب أن نجدد ونبحث عما هو جديد.

حكم فوائد البنوك:

ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن لا أحد يجرؤ على أن يقول إن الربا حلال وإلا خرج من زمرة العلماء بتحليله ما حرمه الله سبحانه وتعالى.

وتابع علام ، خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية : « فوائد البنوك وإيداع المال بها ليست ربا وتقع تحت بند الاستثمار بهدف توكيل البنك نيابة عن المودع في استثمار أمواله والحفاظ عليها» .

وأوضح علام، أنه كلما تم اللجوء إلى نظام مؤسسي و ملكية عامة ودولة يكون لهم أحكاما مختلفة عن أحكام الأفراد.

 

 

 

 

 

 


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