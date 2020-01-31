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رياضة

نفاد 65 ألف تذكرة.. الهلال السوداني يخصص 500 مقعد لجماهير الأهلي

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:40 م
مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني
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يسرى غازى
خصصت إدارة نادي الهلال السوداني برئاسة أشرف الكاردينال، 500 تذكرة لصالح جماهير النادى الأهلي من أجل حضور مباراة الفريقين المقرر إقامته فى تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

كانت بعثة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب وصلت أمس الخميس إلى السودان لمواجهة الهلال السوداني.

وكشفت اللجنة المنظمة للقاء الأهلي والهلال السوداني عن نفاد تذاكر المباراة من منافذ البيع والبالغة 65 ألف تذكرة والتى تم طرحها أمام الجماهير والتي جاءت أسعارها بواقع 20-40-60-80-300 جنيه.

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.


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