هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

كوب بازلاء

كوب جزر مقطع مكعبات

ثمرة بطاطس صغيرة مقشرة ومقطعة مكعبات

كوب زباد

عصير ليمون

5 ملاعق كبيرة زيت

5 ملاعق كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زعتر مجفف مطحون

ملح وفلفل أسود

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طريقة عمل سلاطة البطاطس بالمايونيز :

في وعاء اخلطي الزبادي و عصير الليمون و الزيت و الخل والثوم والزعتر والمايونيز والملح و الفلفل وقلبي المكونات جيدًا





اسلقي البطاطس ثم صفيها من الماء ثم اسلقي الجزر والبازلاء





اخلطي البطاطس والبازلاء والجزر المسلوق معًا



