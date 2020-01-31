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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:45 م
طريقة عمل بيض تركي
طريقة عمل بيض تركي
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من بيض على الطريقة التركية، مع سلاطة بطاطس بالمايونيز. 

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مدة التحضير : 15 دقيقة
الكمية : يكفي لـ 3 أفراد 

مكونات بيض على الطريقة التركية : 

6 بيضات
طماطم مقطعة مكعبات صغيرة 
بصلة مفرومة ناعمًا
2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة
4 فصوص ثوم
3 ثمرات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون 
ملح وفلفل أسود 
ورق نعناع طازج 

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طريقة عمل بيض على الطريقة التركية  :

في مقلاة على النار ضعي زيت الزيتون ثم اضيفي البصل و الفلفل وقلبيهم

اضيفي الطماطم و الثوم واستمري في تقليب الخليط حتى تنضج الخضروات

اضيفي الملح على الخليط وقلبيه جيدا

اصنعي 4 فتحات في هذه المكونات ثم اخفقي كل بيضة في كل دائرة

اتركي المقلاة بالبيض على النار لمدة دقائق حتى ينضج البيض

رشي عليها الفلفل الأسود و النعناع للزينة وقدميها ساخنة . 

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سلاطة البطاطس بالمايونيز.. 

مدة التحضير : 30 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد 

مكونات سلاطة البطاطس بالمايونيز : 

كوب بازلاء
كوب  جزر مقطع مكعبات
 ثمرة بطاطس صغيرة مقشرة ومقطعة مكعبات
 كوب  زباد
عصير ليمون
 5 ملاعق كبيرة  زيت
 5 ملاعق كبيرة  مايونيز
2 ملعقة كبيرة  خل
 ملعقة صغيرة ثوم مهروس
 ملعقة صغيرة  زعتر مجفف مطحون
ملح وفلفل أسود

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طريقة عمل سلاطة البطاطس بالمايونيز : 

في وعاء اخلطي الزبادي و عصير الليمون و الزيت و الخل والثوم والزعتر والمايونيز والملح و الفلفل وقلبي المكونات جيدًا

اسلقي البطاطس ثم صفيها من الماء ثم اسلقي الجزر والبازلاء 

اخلطي البطاطس والبازلاء والجزر المسلوق معًا

اضيفي خليط البطاطس والخضروات على خليط الزبادي وقلبي جيدًا لكن برفق حتى لا تهرس الخضروات المسلوقة

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هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز
هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز
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