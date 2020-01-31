وداعًا للسموم.. تعرف على فوائد ماء الديتوكس والممنوعين منه

مع تناول الوجبات والأطعمة غير الصحية، فإن تتراكم السموم في المعدة والكبد، ويمكن تلك السموم أن تؤثر على جميع وظائف الجسم، لذلك ينصح بتناول ماء الديتوكس، فإنه طبيعي ويصنع في المنزل دون مواد صناعية، ويعمل على طرد سموم الجسم نهائيا.
ويعتبر الديتوكس من أهم المشروبات الطبيعية، وينصح الأطباء وفقا لموقع wikihow بشرب ماء الديتوكس يوميا، فهو يساعد على تنشيط الذاكرة، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية.
يعتبر ماء الديتوكس صحي ومفيد، ولكن هناك بعض الحالات ممنوعين منه فهو لا يتناسب مع حالتهم الصحية، مثل الذين يعانون من الحمى، أو مرضى السرطان والسل والإيدز، أو مرضى السكر، ومن يعانون من الفشل الكلوي أو الكبدي، والسيدة الحامل أو المرضعة، فكل هؤلاء الأشخاص والحالات ممنوعون من شرب ماء الديتوكس.
ويعتبر الإفراط في تناول ماء الديتوكس يمكن أن يؤدي لأعراض نحن في غنى عنها، فنصح الباحثون بشرب ماء الديتوكس بإعتدال وبشكل متوازن، وأشار موقع wikihow، للآثار الجانبية التي يمكن يتعرض لها الشخص عند الإفراط من تناول ماء الديتوكس وهي الإعياء، والارتباك، والدوخة، وفقدان الوعي، والغثيان، والإسهال الشديد، وانخفاض ضغط الدم.
وتعرف خلال السطور التالية عن أنواع الديتوكس:
ماء ديتوكس الخضروات:
3 ثمرات جزر
3 أوراق كرنب
2 عود كرفس
2 ثمرة بنجر متوسطة الحجم
1 ثمرة لفت متوسطة الحجم
1 كوب سبانخ
½ ثمرة كرنب متوسطة الحجم
½ حزمة بقدونس
½ ثمرة بصل متوسطة الحجم
2 فص ثوم
ماء ديتوكس الفواكه:
230 ملل عصير برتقال عضوي
115 ملل ماء صافي
½ كوب زبادي عضوي بالموز أو الفراولة أو زبادي مخمر
شريحة زنجبيل بسمك 1.25 سم
1 1 فص ثوم صغير
1ملعقة كبيرة زيت بذرة الكتان
1 ملعقة كبيرة حبيبات الليسيثين
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج حسب الرغبة
عند صنع اأ نوع من ماء الديتوكس، فإنك تضع كل المكونات الطبيعية على بعضها البعض، واتركيها في الماء أو ساعة، وضعها في زجاجة وقوم بالشرب على فترات.