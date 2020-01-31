AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. خطوط طيران دلتا الأمريكية تعلق رحلاتها إلى الصين

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:49 م
خطوط طيران دلتا الأمريكية
خطوط طيران "دلتا" الأمريكية
Advertisements
أ ش أ

 أعلنت خطوط طيران "دلتا الجوية" الأمريكية، دلتا إيرلاينز، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من الولايات المتحدة إلى الصين مؤقتًا بدءًا من يوم 6 فبراير وحتى 30 أبريل 2020 بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.


وأكدت دلتا إيرلاينز في بيان لها، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنه وحتى 5 فبراير المقبل سوف تستمر رحلاتها الجوية إلى الصين لإتاحة الفرصة لعملائها لمغادرة الأراضي الصينية.


وأوضحت الشبكة أن خطوط دلتا الجوية الأمريكية سوف تستمر في مراقبة الوضع عن قرب وأنها من الممكن أن تقوم بتعديلات إضافية حسبما يقتضيه الموقف.


وتسير خطوط دلتا الأمريكية 42 رحلة جوية بين الولايات المتحدة والصين أسبوعيًا.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة عن أسوأ خطوط الطيران في العالم.. والأفضل تابعة لدولة عربية

الخارجية النمساوية تطلب تعليق الرحلات غير الضرورية إلى الصين

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

بسبب كورونا.. تراجعات فى الأسواق العالمية.. وارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن

الخطوط الجوية البريطانية تعلق جميع رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا

بسبب فيروس كورونا.. لوفتهانزا الألمانية تلغي جميع رحلاتها إلى الصين

ترشيحاتنا

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

التصريح بدفن الصحفية رحاب بدر بعد التشريح.. والنيابة تطلب فحص الكاميرات

احترموا بنات الناس ..رضوى الشربيني: أبو تورتة وأبو شنب فيونكة أشباه رجال

الكاف يكشف عن حالة وحيدة لـ نقل مباراة السوبر الإفريقي خارج قطر

ليفربول ضد ساوثهامبتون | تعرف على المستبعدين من الريدز بفرمان من كلوب

شاهد.. هاتف هواوي الخارق ضد الحرق والكسر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالطريقة التركية مع سلاطة بطاطس بالمايونيز

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

وفاة عروس بالسرطان قبل حفل زفافها من حبيب الطفولة بساعات.. شاهد