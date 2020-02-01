جيش الاحتلال: قصف غزة ردًا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه اسرائيل

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بيانًا عاجلًا قال فيه إنه على جاهزية كبيرة في مواجهة أي محاولات للمساس بأمن دولة الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال: "أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على عدد آخر من الأهداف الإرهابية التابعة لحماس في شمال قطاع غزة ومن بينها مستودعات لتخزين الأسلحة ومنشأة تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس. جاءت الغارة ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المفخخة من غزة باتجاه إسرائيل اليوم".
وقامت طائرة بدون طيار باستهداف أحد الأهداف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث استهدفت ب 4 صواريخ على الأقل موقع يتبع للمقاومة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد استهدافه بصاروخين من طائرة بدون طيار.