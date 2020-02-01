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أخبار العالم

بريطانيا تصفع أردوغان.. مشروع قرار في مجلس الأمن لسحب المرتزقة من ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 06:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قدمت بريطانيا في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع قرار معدلًا بشأن ليبيا يطالب بسحب المرتزقة من هناك، وذلك في صفعة قوية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وحليفها رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع القرار يعرب عن قلق مجلس الأمن من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا .

ويطالب المشروع أيضًا "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، كشف الخميس عن أن الجيش الليبي رصد مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك عند الحدود التونسية.

وقال المسماري: "عناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوزوا 3 آلاف عنصر، وقد رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية".

من جانب آخر، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري فرنسي قوله إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس، الأمر الذي وصفه المسماري بـ"غزو تركي ينافي كل القوانين" بعد أن نشر صورا لحمولة السفينة.


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