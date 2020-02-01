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منوعات

لـ جذب المتابعين.. شاهد فتاة تبتلع آلة عزف أثناء تصوير مقطع TikTok

السبت 01/فبراير/2020 - 07:34 ص
فتاة تبتلع آلة عزف
فتاة تبتلع آلة عزف
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عزة عاطف

مع جنون انتشار مقاطع الـ تيك توك TikTok، ومحاولة مستخدميه جذب المتابعين بشتى الطرق الغريبة، قامت فتاة بريطانية بفعل شنيع كاد أن يتسبب في كسر فكها.


وضعت «مولي أوبراين» آلة عزف هارمونيكا كاملة داخل فمها لإطلاق بعض الموسيقى  والمرح، لكنها ابتلعتها وعلقت الأداة بين فكيها داخل الفم فأصبحت تطلق الموسيقى مع كل نفس تتنفسه.


أدركت مولي أنها ارتكبت خطأ فادحًا، وقد شاركت الكارثة التي وقعت معها في فيديو على تطبيق الفيديوهات الشهير TikTok، وفقًا لصحيفة مترو.


أرفقت مولي نصًا مع الفيدية كتبت فيه: "أعتذر لقد أدخلت آلة هارمونيكا كاملة إلى فمي، والآن أنا عالقة لا أستطيع إخراجها"، حيث تستخدم الآلة لإطلاق أنواع مختلفة من الموسيقى عن طريق النفخ فيها.


تم نقل مولي إلى المستشفى حيث تم إحالتها بعد ذلك إلى طبيب أسنان، فاستخدم الطبيب جهازًا لفتح فمها لأقصى درجة حى يتمكن من إخراج الآلة، ونصحها بعدم القيام بذلك مرة أخرى.

@mollieobrien

going to cheo to get my harmonica removed... #foryou #fyp #foryoupage #dissapointment #failure #mymomdoesntloveme #idiot

♬ I just did a bad thing bill wurtz - cameron.tr
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