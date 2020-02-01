أطباء يزيلون خصلة شعر طولها 5 سم من رحم سيدة.. صور

نجح الأطباء في استخراج كتلة شعر طولها 5 سم من رحم سيدة كادت أن تقضي على حياتها بسبب طولها وشعور السيدة بالألم الشديد من تلك العقدة المتشابكة في أمعائها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السيدة الروسية تاتنيا ذهبت إلى طبيبها الخاص بعد شعورها بألم شديد أسفل البطن وكأنها عقدة أسفل بطنها وتؤلمها كآلام الحمل وبعد تناولها جرعة كبيرة من المسكنات فشلت في تسكين الألم وقررت اللجوء إلى الطبيب.





طلب طبيبها بعض الأشعة لفهم ما الشيء الذي يسبب ذلك الألم، صدم الطبيب بسبب ما وجده، فقد بينت الأشعة كتلة شعيرات في الرحم تسببت في إصابتها بورم.





صارح الطبيب السيدة تاتنيا البالغة من العمر 30 عاما، بأن هناك خصلات شعر في رحمها نمت حتى وصل طولها 5 سم بعد ولادتها لطفليها وأكد أنه يتوجب عليها إزالة تلك الخصلة في أسرع وقت حتى لا تتسبب في مشاكل أكبر.



