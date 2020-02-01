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فن

كازانوفا تخيب آمال محمد رمضان في المشاهدات

السبت 01/فبراير/2020 - 11:15 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة
تخطت أغنية "كازانوفا" للفنان محمد رمضان المليون مشاهدة بعد أسبوع من عرضها وهو رقم ضعيف مقارنة بالأعمال الأخرى التي يطرحها رمضان، وأعماله دائما تحقق ملايين من المشاهدات بعد أيام قليلة من عرضها.

وكان قد طرح "رمضان" أغنية "رايحين نسهر" منذ 3 أسابيع، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت الـ23 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، اغنية "بم بم" التي طرحت منذ شهر اقتربت من ال٣٠ مليون مشاهدة، ولكن لا نتوقع لكازانوفا هذه الأرقام.

محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل.

ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.

يعد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، بعد أن قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016.
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