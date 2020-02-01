إعلامية صينية تقدم روشتة للوقاية من كورونا.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وان هين، إنه ليس هناك ميعاد محدد للقضاء على فيروس كورونا المميت الذي ظهر منذ أيام قليلة وأصاب عددا كبيرا من المواطنين بالصين.





وقدمت الإعلامية الصينية روشتة للوقاية من فيروس كورونا، خلال لقائها بقناة "الحدث اليوم"، وهي ارتداء الكمامات في الشوارع، وتغطية الأنف والفم عند السعال، و تجنب الازدحام والأسواق، خ اصة أسواق الحيوانات.



