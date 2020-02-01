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إعلامية صينية تقدم روشتة للوقاية من كورونا.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 12:29 م
اعلامية صينية
اعلامية صينية
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ياسمين سامي
قالت الإعلامية الصينية فيحاء وان هين، إنه ليس هناك ميعاد محدد للقضاء على فيروس كورونا المميت الذي ظهر منذ أيام قليلة وأصاب عددا كبيرا من المواطنين بالصين.

وقدمت الإعلامية الصينية روشتة للوقاية من فيروس كورونا، خلال لقائها بقناة "الحدث اليوم"، وهي ارتداء الكمامات في الشوارع، وتغطية الأنف والفم عند السعال، وتجنب الازدحام والأسواق، خاصة أسواق الحيوانات.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمي من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان"، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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