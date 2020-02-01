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رياضة

فريق أهلي 2003 يواجه الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية.. اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم السبت مع الاتحاد السكندري، في المباراة التي تقام بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٠ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة، وهو يسعى بقوة للعودة للانتصارات، وتحقيق الفوز على الاتحاد في عقر داره بالإسكندرية، وتحسين وضعه في جدول الدوري، خاصة بعد التعادل السلبي مع منافسه التقليدي الزمالك في قمة البطولة.

وأكد شريف عبد الفضيل المدرب العام للفريق أن اللاعبين تدربوا بشكل جيد خلال الأيام الماضية، رغم قصر الفترة الزمنية التي انتظم فيها الفريق بالكامل في المران؛ بسبب امتحانات نصف العام الدراسي، مشددًا على ثقته الكاملة في اللاعبين ورغبتهم القوية في التواجد بالمركز الأول وحصد لقب البطولة.

ويمتلك فريق ٢٠٠٣ بالأهلي في رصيده ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٦ مباريات، و ٣ خسائر، مسجلًا ٢٩ هدفًا مقابل ١٧ هدفًا في مرماه، حيث فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وعلى طنطا ٥ – ١، وخسر أمام دجلة ١ – ٢، وفاز على أسوان ٢ – صفر اعتباريًا، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ – ٣، ومع المقاصة ٢ – ٢، وفاز على المقاولون ٢ – ١، وخسر من بيراميدز ١ – ٣، ومن طلائع الجيش ١ – ٢، وتعادل مع إنبي١ – ١، وفاز على حرس الحدود ١ – صفر، وتعادل مع سموحة ١ – ١، ومع الزمالك سلبيًا.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح إخصائيا للتدليك.

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