بهذه الطريقة.. محمد رمضان يحتفل بوصول «رايحين نسهر» لـ 30 مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" إلى 30 مليون مشاهدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقام محمد رمضان، بنشر صورة له من كليب رايحين نسهر و علق على الصورة " 30 مليون مشاهدة فى 30 يوم " .





وتفاعل جمهور محمد رمضان من انحاء الوطن العربى مع الصورة معلقين : بالتوفيق يا نمبر وان , من نجاح لنجاح , عالمى .





من ناحية اخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل الجديد " البرنس " والذى يخوض به رمضان المقبل 2020 .



