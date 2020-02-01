بهذه الطريقة.. محمد رمضان يحتفل بوصول «رايحين نسهر» لـ 30 مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" إلى 30 مليون مشاهدة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقام محمد رمضان، بنشر صورة له من كليب رايحين نسهر و علق على الصورة " 30 مليون مشاهدة فى 30 يوم " .
وتفاعل جمهور محمد رمضان من انحاء الوطن العربى مع الصورة معلقين : بالتوفيق يا نمبر وان , من نجاح لنجاح , عالمى .
من ناحية اخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل الجديد " البرنس " والذى يخوض به رمضان المقبل 2020 .
ومسلسل "البرنس" بطولة كل من محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وعدد أخر من النجوم، والمسلسل إنتاج شركة سينرجى.