وزير خارجية فلسطين: خطة السلام الأمريكية لا تلبي مطالب تحقيق السلام

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، إن مبادرة السلام العربية يجب أن تكون الأساس لأي تفاوض، مضيفا « خطة السلام الأمريكية لا تلبي مطالب تحقيق السلام».

أفادت بذلك فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل وسنوافيكم بالتفاصيل.

وتعقد جامعة الدول العربية اليوم السبت دورة غير عادية للرد على عملية إحلال السلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بصفقة القرن.





وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أعلن أول أمس الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى أن وزراء الخارجية سيستمعون من أبو مازن للموقف الفلسطيني حول الخطة الأمريكية للسلام، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية