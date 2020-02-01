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اقتصاد

صحيفة: جونسون يعتزم إجراء فحص كامل للسلع الأوروبية عند حدود بريطانيا

السبت 01/فبراير/2020 - 07:04 م
الاتحاد الأوربي
الاتحاد الأوربي
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ذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءا من العام القادم، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله يوم السبت ”نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي.. تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية“.

 وأضاف المصدر ”هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في يناير 2021“.

 

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة بموجب اتفاق انتقالي مؤقت يبدأ فترة مدتها 11 شهرًا يأمل خلالها جونسون في التفاوض حول اتفاق للتجارة الحرة مماثل لما أبرمته كندا والاتحاد الأوروبي.

 

ولدى سؤالها عن تقرير الصحيفة، قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إن التغيير قادم لا محالة.

 

وأضافت ”نحن نترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة. وهذا يعني أن الشركات يجب أن تستعد للحياة خارج هذا (السياق).

 

وقال اتحاد غرف التجارة البريطانية (بي.سي.سي) إنه يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية للتدفق الحر المستمر للبضائع عبر الموانئ بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

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