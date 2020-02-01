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رئيس الوزراء العراقي المكلف: أتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة ومحاسبة قتلة المتظاهرين

السبت 01/فبراير/2020 - 09:29 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي
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أحمد محرم
تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والمسئولين عن العنف ضد المحتجين وقوات الأمن.

ودعا علاوي المتظاهرين، في كلمة متلفزة، إلى مواصلة حراكهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم.

تجدد الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد
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كما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف بحماية العملية الانتخابية والوقوف في وجه أي تدخل خارجي في الشئون العراقية.

ووعد علاوي كذلك بالعمل الجاد على مكافحة الفساد المتفشي في البلاد، وبتحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين.

وكان علاوي قد توجه فور تكليفه بتشكيل الحكومة إلى الشعب العراقي بكلمة، أكد فيها أنه لولا تضحيات الشعب والمتظاهرين لما حدث أي تغيير بالبلاد.

وأضاف علاوي "أعرف أنكم تحملتم الكثير ولكني مؤمن بكم، ولذلك أطلب منكم الاستمرار في المظاهرات لأنني بدونكم سأكون وحدي ولن أستطيع فعل أي شيء. تظاهروا واهتفوا واحتجوا فهذا بلدكم وهذا حقكم".

وتابع رئيس الوزراء العراقي المكلف "كل ما علينا تنفيذ مطالبكم، ولا بد أن نحميكم بدلًا من أن نقمعكم، وسلاح الدولة يجب أن يرتفع بوجه كل من يحمل السلاح ضدكم".

وتجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي، اليوم، السبت، في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما حذرت الأوساط البرلمانية من تصاعد استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وصعّد الحراك الشعبي من احتجاجاته عبر إغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
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