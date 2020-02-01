مصري مقيم بـ "ووهان" يكشف تفاصيل جديدة عن منبع الكورونا..فيديو

قال محمد بلال الباحث المصري بمقاطعة ووهان الصينية، إن "الحمدلله جميع أفراد الجالية المصرية الموجودين بمقاطعة ووهان لم يصابوا بالكورونا".





وأضاف محمد بلال خلال محادثة Skype عبر الانترنت في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مدينة ووهان بها سوق لبيبع القطط والحيوانات الغريبة ووجبات استثنائية مثل الحشرات والفئران.





وتابع محمد بلال، أن المواطن الصيني يأكل ما يفيده وليس ما يستطعمه، مضيفا أن مدينة ووهان الصينية تحولت لمدينة أشباح ومحدش بيخرج من البيوت نهائي.





وأوضح محمد بلال، أن فيديوهات تساقط الصينيين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمسنين لديهم أمراض نفسية فقط.





وأشار إلى العودة خلال يومين الى أرض الوطن بعد إنهاء الإجراءات وفقا لخطة وضعتها السفارة المصرية، وشكر الطالب الرئيس السيسي على اهتمامه بقضية رجوعهم إلى مصر بأقصي سرعة وعلي حساب الدولة المصرية.



