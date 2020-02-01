AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصري مقيم بـ "ووهان" يكشف تفاصيل جديدة عن منبع الكورونا..فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 10:46 م
محمد بلال
محمد بلال
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال محمد بلال الباحث المصري بمقاطعة ووهان الصينية، إن "الحمدلله جميع أفراد الجالية المصرية الموجودين بمقاطعة ووهان لم يصابوا بالكورونا".

وأضاف محمد بلال خلال محادثة Skype عبر الانترنت في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن مدينة ووهان بها سوق لبيبع القطط والحيوانات الغريبة ووجبات استثنائية مثل الحشرات والفئران.

وتابع محمد بلال، أن المواطن الصيني يأكل ما يفيده وليس ما يستطعمه، مضيفا أن مدينة ووهان الصينية تحولت لمدينة أشباح ومحدش بيخرج من البيوت نهائي.

وأوضح محمد بلال، أن فيديوهات تساقط الصينيين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمسنين لديهم أمراض نفسية فقط.

وأشار إلى العودة خلال يومين الى أرض الوطن بعد إنهاء الإجراءات وفقا لخطة وضعتها السفارة المصرية، وشكر الطالب الرئيس السيسي على اهتمامه بقضية رجوعهم إلى مصر بأقصي سرعة وعلي حساب الدولة المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اكتشاف مومياوات حيوانات.. لماذا قدس المصريون القدماء القطط؟

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

مدينة أشباح.. مصرية في الصين تكشف لحظات الرعب بـ ووهان

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

بتوجيهات من الرئيس السيسي..الحكومة تناشد المصريين بالصين التواصل مع سفارتنا ببكين.. طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل المصريين الراغبين في العودة.. تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين العائدين من مدينة ووهان

وكيل خارجية البرلمان: الرئيس السيسى يبادر دائما لحماية المصريين

ترشيحاتنا

بدون أدوية .. 3 علاجات منزلية لعلاج جفاف العين

مارادونا العرب يبيع أسماك بأحد شوارع السعودية .. فيديو

لماذا خرج أحمد فتحي من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ممنوع فتح الصنابير.. مياه المنوفية تعلن مواعيد غسيل الشبكات خلال فبراير

انخفاض أسعار الذهب 8.5 جنيه في الجرام بأول تعامل أسبوعي

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي ضد الهلال .. احتفال قفشة بهدف التقدم للمارد الأحمر | شاهد

الاهلي ضد الهلال السوداني | التعادل 0-0 في الشوط الأول و4 بطاقات صفراء وتدخلات عنيفة

منتخب السيدات يؤدى مرانه الأخير استعدادا لـ إياب المغرب غدا .. صور