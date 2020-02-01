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محافظات

بتكلفة 109 ملايين جنيه.. محافظ كفر الشيخ يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب

السبت 01/فبراير/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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محمود زيدان

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بالمناطق الريفية، مشيرًا إلى أن المناطق المزودة بالخدمة يبلغ عددها 13 منطقة وعدد سكانها 2 مليون و87 ألف نسمة بنسبة 87%.

 وأضاف المحافظ أن المناطق الجاري العمل بها بنسبة 4% وعدد سكانها 430 ألف نسمة بنسبة 13%، بإجمالي المناطق الريفية بالمحافظة 13 منطقة وعدد سكانها 3 ملايين و 300 ألف نسمة.

وقال محافظ إنه جارٍ استكمال مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بتكلفة تقديرية 109 ملايين جنيه وتضمنت، شبكات مياه سيدي سالم (المرحلة الثانية) بتكلفة 25 مليون جنيه وعدد المستفيدين يصل إلي 150 ألف نسمة، وشبكات مياه دسوق بتكلفة 3 ملايين وتخدم 50 ألف نسمة.

 وتابع، أما شبكات مياه قلين بتكلفة 20 مليون جنيه ويخدم 60 ألف نسمة، بالإضافة إلي الخزانات العلوية بشبكات مياه مطوبس بتكلفة 60 مليون جنيه ويخدم 150 ألف نسمة، واستكمال شبكات مياه الحامول والبرلس بتكلفة مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة .

جاء ذلك خلال استعراض محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، لعدد من الملفات والموضوعات مع أعضاء مجلس النواب، بحضور، المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.


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