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أخبار العالم

بسبب كورونا.. الخطوط السعودية تعلق الرحلات من وإلى جوانزو الصينية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأحد، رسميًا تعليق رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم. 

كان التليفزيون الصيني أعلن عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 304 أشخاص.

وقال التليفزيون الصيني إن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهاية يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 304 أشخاص.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.

وكشفت الفلبين عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، لتكون بذلك أول الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس.
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