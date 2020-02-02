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أخبار العالم

مرحلة جديدة.. أول حالة وفاة خارج الصين بـ فيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين اليوم الأحد.

أعلنت الفلبين وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، لتكون بذلك أول الوفيات خارج الصين، حيث ظهر الفيروس.

وكان التلفزيون الصيني أعلن  عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 304 أشخاص.

وقال التلفزيون الصيني إن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهاية اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 304 شخصا.

وأضاف أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون صينيون أن سلالة شديدة ظهرت من فيروس إنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان الصينية.



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