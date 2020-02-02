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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا .. تفاصيل

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا كشف عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى الصين. 

وكشف التقرير بأن الصين سجلت حتى الآن 304 حالات وفاة بفيروس كورونا بواقع زيادة 45 حالة خلال اليوميين الماضيين بالإضافة لتسجيل إصابات وصلت 14 ألفا و83 حالة حتى الآن. 

وقد قالت منظمة الصحة العالمية إن القلق الأكبر هو انتقال فيروس كورونا إلى البلدان التي تعاني من ضعف المنظومة الصحية، والعديد أيضا من شركات الطيران قامت بإلغاء الرحلات إلى الصين، بالإضافة لقيام مطاعم عالمية بإغلاق أبوابها.

دول مثل باكستان وسويسرا علقت الرحلات الجوية من وإلى الصين، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة، كما قامت روسيا وكازاخستان وسلفادور  بتعليق دخول مسافريها إلى الأراضى الصينية، كما حذرت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية من فرض قيود على رعاياها بعدم السفر إلى الصين.

يذكر أن الفيروس القاتل بدأ في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى في الصين، وأسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة 6000 في البلاد. 
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