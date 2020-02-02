الكويت تسلم إيران والعراق 143 سجينا وتطالب دولا أخرى بتسلم سجنائها

كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة أن وزارة الداخلية الكويتية قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بتسليم إيران والعراق 143 سجينا من مواطني الدولتين، فيما خاطبت 7 دول أخرى لتسلم عدد من سجنائهم.





وأوضحت المصادر - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - أنه تم تسليم إيران 130 سجينا إيرانيا كانوا محبوسين في السجن المركزي بالكويت؛ وذلك على ثلاث دفعات، في حين تم تسليم العراق 13 سجينًا عراقيا؛ مشيرا إلى أن تسليم السجناء تم في إطار اتفاقية تبادل السجناء الثنائية الموقعة بين الكويت وكلا البلدين.





وأشارت المصادر إلى أن جميع السجناء الذين تم تسليمهم هم ممن ارتكبوا جرائم بسيطة أو بلغوا مراحل عمرية متقدمة، وأصبحوا عبئًا من ناحية التكلفة المالية للسجن، وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشددة على أنه لم يتم تسليم أى سجناء في قضايا أمن الدولة.





ولفتت إلى أن السلطات الكويتية خاطبت عددا من الدول من بينها باكستان والهند وسيلان وبنجلادش، لتسلّم سجناء من رعاياها؛ وذلك في إطار الدور البارز للكويت في العمل الإنساني من جانب، ومعالجة تكدّس السجناء داخل السجن المركزي من جانب آخر.





وأوضحت المصادر أن هناك شروطا محددة يجب التوافق عليها في عملية تسليم السجناء، أبرزها موافقة السجين على استكمال المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه في موطنه، إلى جانب موافقة دولته على تسلّمه، وكذلك موافقة الدولة المسجون بها.



