AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تسلم إيران والعراق 143 سجينا وتطالب دولا أخرى بتسلم سجنائها

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة أن وزارة الداخلية الكويتية قامت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بتسليم إيران والعراق 143 سجينا من مواطني الدولتين، فيما خاطبت 7 دول أخرى لتسلم عدد من سجنائهم.

وأوضحت المصادر - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - أنه تم تسليم إيران 130 سجينا إيرانيا كانوا محبوسين في السجن المركزي بالكويت؛ وذلك على ثلاث دفعات، في حين تم تسليم العراق 13 سجينًا عراقيا؛ مشيرا إلى أن تسليم السجناء تم في إطار اتفاقية تبادل السجناء الثنائية الموقعة بين الكويت وكلا البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن جميع السجناء الذين تم تسليمهم هم ممن ارتكبوا جرائم بسيطة أو بلغوا مراحل عمرية متقدمة، وأصبحوا عبئًا من ناحية التكلفة المالية للسجن، وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشددة على أنه لم يتم تسليم أى سجناء في قضايا أمن الدولة.

ولفتت إلى أن السلطات الكويتية خاطبت عددا من الدول من بينها باكستان والهند وسيلان وبنجلادش، لتسلّم سجناء من رعاياها؛ وذلك في إطار الدور البارز للكويت في العمل الإنساني من جانب، ومعالجة تكدّس السجناء داخل السجن المركزي من جانب آخر.

وأوضحت المصادر أن هناك شروطا محددة يجب التوافق عليها في عملية تسليم السجناء، أبرزها موافقة السجين على استكمال المدة المتبقية من الحكم الصادر بحقه في موطنه، إلى جانب موافقة دولته على تسلّمه، وكذلك موافقة الدولة المسجون بها.

Advertisements

ترشيحاتنا

كل سنة وانتى طيبة ياقلبى.. مجدى الهوارى يهنئ ابنته بعيد ميلادها

بعد واقعة مباراة الهلال.. الأهلي واقتحام الجماهير سيناريو لا ينتهي

مقتل 20 شخصا على الأقل فى تنزانيا خلال حادث تدافع بتجمع دينى

شطة: الأهلي مثل ليفربول.. واستمرار صالح جمعة يقتله.. فيديو

صلاح محسن يوجه رسالة إلى أزارو في رحلة السعودية

مبابي يشتعل غضبا عقب استبداله أمام مونبلييه .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا.. فيديو

فراغ عاطفي .. شاب يبحث عن عروس بإعلان غريب