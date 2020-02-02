جامعة القناة تحصل على المركز الأول بكرنفال أسبوع شباب الفتيات الخامس





ومن جانبه أعرب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته لحصول الجامعة على المركز الأول في كرنفال الجامعات المصرية في أسبوع شباب الفتيات الخامس ومشاركة 3500 طالبة من مختلف جامعات مصر والتى تستضيفة جامعة الفيوم وتمني لهن التوفيق بصفة خاصة وإلى جميع الجامعات المشاركة بصفة عامة.







كما دعا طالبات الجامعة الي بذل المزيد من الجهد فى اللقاء والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بالجامعة وتعودت عليه باقي الجامعات.





وأشارت رئيس بعثة الجامعة في الملتقى الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض إلى التميز الملحوظ لطالبات الجامعة في الملتقى، وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن أسبوع شباب فتيات الجامعات الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم يشارك به ما يقرب من 30 جامعة حكومية وخاصة، ويعد أحد أهم الأنشطة القمية التي تقام على مستوى الجامعات المصرية، كما يرافق الوفد المشارك فريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف منار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس على حضور حفل الافتتاح الذي عقد أمس السبت، بحضور وزير الرياضة ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم ورؤساء الجامعات.