AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القناة تحصل على المركز الأول بكرنفال أسبوع شباب الفتيات الخامس

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:04 ص
جامعة القناة
جامعة القناة
Advertisements
انجي هيبه
قدمت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لطالبات الجامعة، وذلك لحصولهن على المركز الأول بكرنفال الجامعات المصرية في أسبوع شباب الفتيات الخامس التى تنظمه جامعة الفيوم.

وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس على حضور حفل الافتتاح الذي عقد أمس السبت، بحضور وزير الرياضة ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم ورؤساء الجامعات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته لحصول الجامعة على المركز الأول في كرنفال الجامعات المصرية في أسبوع شباب الفتيات الخامس ومشاركة 3500 طالبة من مختلف جامعات مصر والتى تستضيفة جامعة الفيوم وتمني لهن التوفيق بصفة خاصة وإلى جميع الجامعات المشاركة بصفة عامة. 

كما دعا طالبات الجامعة الي بذل المزيد من الجهد فى اللقاء والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بالجامعة وتعودت عليه باقي الجامعات.

وأشارت رئيس بعثة الجامعة في الملتقى الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض إلى التميز الملحوظ لطالبات الجامعة في الملتقى، وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن أسبوع شباب فتيات الجامعات الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم يشارك به ما يقرب من 30 جامعة حكومية وخاصة، ويعد أحد أهم الأنشطة القمية التي تقام على مستوى الجامعات المصرية، كما يرافق الوفد المشارك فريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف منار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذهبية وفضية لطلاب تربية رياضية القناة ببطولة إفريقيا للدراجات على المضمار

معسكرات تكثيف وتدريب لطالبات جامعة المنيا للتأهب للمنافسة في مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

80 طالبة من جامعة القناة يشاركن بأسبوع شباب فتيات الجامعات بالفيوم

جامعة عين شمس تشارك في أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

اليوم.. جامعة عين شمس تشارك في أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم ينطلق اليوم بكرنفال بميدان قارون..صور

ترشيحاتنا

محمد جاد: محمد صلاح وصل لمرحلة عظيمة من التوهج الكروي.. فيديو

شطة: الأهلي مثل ليفربول.. واستمرار صالح جمعة يقتله.. فيديو

قبلته وحضنته.. مؤلف شاب لـ لبلبة: كنت بمسح جزم وانتي ليكي الجنة

أفضل الصدقات للمتوفي .. الإفتاء تكشف عنها

لا داعى للخوف ..4 نصائح من أول صينية تتعافى من فيروس كورونا

تركي يعتدي على عائلة سعودية يتصدر تويتر.. ومغردون يطالبون بالمقاطعة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟

هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور

تفقد تأثيرها وفوائدها.. 3 حالات تصبح فيها القهوة خطيرة