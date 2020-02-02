إقبال متوسط على معرض الكتاب في يومه الثاني عشر

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، إقبالًا متوسطا في يومه الثاني عشر من المعرض، حيث توافدت أعداد متوسطة على بوابات الدخول من جميع الأعمار والجنسيات.





وقامت مجموعة من الشباب المتطوعين بتنظيم صفوف المواطنين لتسهيل عملية الدخول إلى المعرض عقب افتتاح أبوابه في العاشرة صباحا، وفقا لما نشرته صفحة إدارة المعرض عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.