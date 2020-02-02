محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي شطب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شطب التابعة لمركز أسيوط والتي أقيمت على مساحة 7 أفدنة وبلغت نسبة التنفيذ بها 95 % وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البدارى وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع ومتابعة الأعمال.





رافق المحافظ - خلال الجولة - المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وكرم عبد الحفيظ نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس بهاء أبو النجا مدير وحدة الصرف الصحي القروي بالشركة وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

بدأ المحافظ جولته بالاستماع إلى شرح للمشروع المتكامل بمختلف مراحله فضلًا عن شرح مفصل لمحطة المعالجة بقرية شطب ومحطات الرفع الفرعية الجاري انشائها بالقرى الخمس ومعدلات التنفيذ بها كما استمع إلى شرح لطريقة عمل المحطة ومراحل انشائها.





وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة بدءًا من مراحل دخول مياه الصرف بها وحتى مرحلتها النهائية وخرج المياه المعالجة إلى المصرف النهائي كما شاهد أحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية وأحواض المعالجة كما تفقد عنبر الكلور ولوحة توزيع كهرباء المحطة والمحولات البديلة بها والتي تحتوى على 2 محول كهربائي لتشغيل المحطة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.





كما تابع المحافظ – خلال الجولة – أعمال رصف الطرق الداخلية بها مشددًا على الدقة في تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مشيدًا بمعدلات الإنجاز بها مطالبًا بسرعة نهو الأعمال وربط جميع محطات الرفع والشبكات بها تمهيدًا لتشغيلها وافتتاحها رسميًا خلال شهر أبريل المقبل.





وذكر المهندس بهاء أبو النجا مدير وحدة الصرف الصحي القروي بالشركة أن عملية معالجة المياه بمحطة معالجة صرف صحي شطب تتم بأربع مراحل أولها المعالجة التمهيدية تتم بواسطة المصافي وإزالة الزيوت والرمال تليها مرحلة المعالجة الثانوية وذلك من خلال أحواض التهوية وأحواض الترسيب تليها مرحلة المعالجة الثلاثية عبر المرشحات الرملية وتنتهي بمعالجة الحمأة وذلك من خلال أحواض التجفيف.





وأضاف أن محطة مياه معالجة شطب تم تمويلها بتكلفة إجمالية قدرها ((74 مليون جنيه مصرى و14 مليون دولار) لخدمة (205 ) ألف مواطن علمًا بأن المحطة سوف تخدم 7 قري وهي (شطب - ريفا – دير ريفا – درنكة–دير درنكة – الزاوية – موشا) لافتا أن مياه الصرف يتم اعادتها إلى المصرف وذلك للاستفادة منها في أعمال الري بعد معالجتها بالمعالجة الثلاثية.