التعليم والكهرباء يبحثان سبل ترشيد الاستهلاك بالمؤسسات التعليمية



ناقش طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع المهندس محمد فوزى إبراهيم وكيل وزارة الكهرباء بقنا، سبل ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال استقبال وفد قطاع كهرباء قنا، بحضور المهندس عصام إبراهيم، مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء قنا، وعلاء سعيد، مدير العلاقات العامة بالقطاع.





و ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مع وكيل وزارة الكهرباء، سبل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المدارس والمباني التعليمية،



وركز الاجتماع، على تنفيذ خطط تخفيض الاستهلاك، من خلال عقد الندوات التثقيفية مع مديرى الإدارات التعليمية والعاملين بالمدارس، لنشر الوعي بأهمية الترشيد بين الطلاب، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتعميمها داخل المنشآت الحكومية.



كما وجه وكيل الوزارة، بضرورة نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين الطلاب والمعلمين من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية، مشددا على ضرورة حظر استخدام الأجهزة الشخصية كالغلايات "الكاتل"، وفصل الإضاءة والأجهزة الكهربائية مباشرة عقب انتهاء اليوم الدراسي، واستبدال الإضاءة العادية والاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة، وذلك بالتنسيق مع قطاع توزيع الكهرباء بقنا.