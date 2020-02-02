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ديني

حكم مشاهدة المسلسلات؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:20 م
حكم مشاهدة المسلسلات..
حكم مشاهدة المسلسلات.. الإفتاء ترد.. فيديو
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يارا زكريا

حكم مشاهدة المسلسلات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» يقول صاحبه: « ما حكم مشاهدة المسلسلات؟».


وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السائل قائلًا: "المسلسلات عبارة عن حكايات وقصص؛ فحسنها حسن وقبيحها قبيح".

وفي  ذات السياق، بين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مشاهدة الأفلام والمسلسلات جائزة بشرط أن تكون الأشياء التى يشاهدها الإنسان هادفة أي تعالج مسألة معينة ولا يكون بها شيء يدعو إلى الفسق والفجور ولا يكون بها شيء يثير الشهوات.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، فى إجابته عن سؤال «هل مشاهدة الأفلام والمسلسلات يبطل الصيام؟»، أن مشاهدة المسلسلات والأفلام الهادفة التى لا تثير الشهوات ولا تدعو إلى الفسق والفجور كل هذا جائز ولا حرج، أما مشاهدة العروض المحرمة لا يصح للإنسان أن يشاهدها أثناء الصيام أو عدمه.


حكم سماع الأغاني


وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأغاني من حيث الكلمات، حكمها كالشعر؛ حسنها حسن وقبيحها قبيح.

وأوضح «وسام» ردًا على سؤال: ما حكم سماع الأغاني ؟ أن كلمات الأغاني إذا كانت مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو إلى تعد على حدود الله، فإن الغناء في هذه الحالة من حيث الكلمات؛ جائز.

وأضاف أن من الشعر ما فيه نصرة للإسلام كمدح الحبيب والصحابة وآل البيت، مؤكدًا أن هذا الحكم يختلف عن الهيئة التي يظهر فيها المغني أو المغنية أثناء سرده للكلمات، بما يكون فيه من العٌري وكشف العورات التي أمر الله بسترها.

وأشار إلى أن مثل هذا الأغاني التي تدعو صراحة أو ضمنًا إلى تعدي حدود الله، هي من الموبقات والآثام التي تكون على صاحبها ولا يجوز للإنسان أن يشغل وقته بسماعها أو مشاهدتها.

وألمح إلى أن من آلات المعزف التي أجازها الشرع للنساء؛ الضرب بـ الدف، مشيرًا إلى ما روي عن عبد الله بن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ورجع من بعض مغازيه- فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا (وفي رواية: سالمًا) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: "إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)، فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي". فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ...».

حكم الشرع في سماع الأغاني


من جانبه نبه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم يجوز له سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام في حالات معينة نصت عليها الشريعة الإسلامية.

وواصل وسام، فى إجابته عن سؤال «حكم الشرع فى سماع الأغاني؟»، أن الأغانى كما يقول الإمام الشافعي (حسنه حسن وقبيحه قبيح) بمعني أن الأغانى كلام فهذا الكلام إذا كان مضمونه حسنا فهى جائزة، فإن كانت الأغاني ليس بها فحش أو دعوة للإباحية أو عُري أو إظهار للعورات فهى جائزة فلا بد أن نفهم قضية الأغانى من خلال هذا المنظور.

وأشار إلى أن الموسيقى صوت جميل يطرب النفس فإذا كانت داخل إطار الشريعة أى لم يخرج بها الإنسان شكلًا أو مضمونًا عن حدود الله فهى جائزة ومباحة ولا شيء فيها.

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