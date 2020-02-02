رئيس جامعة أسوان يطمئن على أحوال أعضاء هيئة التدريس المبتعثين بالصين

قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بالتواصل مع المستشار الثقافى بالسفارة المصرية بالصين للاطمئنان على أحوال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين داخل الصين من جراء انتشار فيروس (كورونا).





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وأشار أحمد غلاب إلى أن هؤلاء المبعوثين يتواجدون بالصين من أجل الحصول علي درجة الماجستير والدكتوراه والمهمات العلمية بدولة الصين الشعبية.





وقال رئيس جامعة أسوان إن الهدف من الاتصال بالمستشار الثقافى بالسفارة المصرية بالصين يأتى فى إطار حرص الجامعة على سلامة مبعوثيها المقيمين بالصين للدراسة بالجامعات الصينية المختلفة.





فيما أوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان بأن هؤلاء المبعوثين بالصين هم ما بين مدرس مساعد ومعيد من مختلف كليات جامعة أسوان ويبلغ عددهم 22 مبعوث فى جامعات أكاديمية بدولة الصين.





وأكمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن الأجهزة المعنية بجامعة أسوان تتابع تطورات الوضع الصحى لأبناء الجامعة بالخارج بشكل دائم مستمر .