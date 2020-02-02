إعلان نتائج مسابقات تنس الطاولة للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة القناة

فازت جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة تنس الطاولة للطلبة، وجاءت جامعتا المنصورة والجامعة المصرية الروسية فى المركزين الثانى والثالث.





و في مسابقات تنس الطاولة طالبات،حصلت جامعة طنطا على المركز الأول،بينما حصلت إدارة الوافدين على المركز الثاني، في حين احتلت جامعة بني سويف المركز الثالث.