إعلان نتائج مسابقات تنس الطاولة للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة القناة

فازت جامعة المنوفية بالمركز الأول فى مسابقة تنس الطاولة للطلبة، وجاءت جامعتا المنصورة والجامعة المصرية الروسية فى المركزين الثانى والثالث.
وفي مسابقات تنس الطاولة طالبات،حصلت جامعة طنطا على المركز الأول،بينما حصلت إدارة الوافدين على المركز الثاني، في حين احتلت جامعة بني سويف المركز الثالث.
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار النشاط الرياضي والدكتور محمد عبد الهادى المنسق العام للطلاب الوافدين بالجامعة،وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف منار السيد مدير عام الإدارة وعادل القاضي مدير ادارة النشاط الرياضي واللجنة المنظمة.