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أخبار العالم

بـ مكياج جذاب.. صديقة كريستيانو رونالدو تتألق في أحدث إطلالة

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:59 م
جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز
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محمد بدران

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع "انستجرام".

وظهرت جورجينا بإطلالة جذابة أبرزت جمالها ورشاقتها، ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة ناعمة، ومن الناحية الجمالية، وضعت  بعض اللمسات من المكياج الجذاب.

ونسقت جورجينا مع الإطلالة اكسسوارات مبهرة حيث ارتدت قرط أنيق فى الأذن ، مع خاتم مميز".

يذكر أن اللاعب البرتغالي أصبح أبًا للمرة الرابعة بعد ولادة ابنته ألانا مارتينا في 12 نوفمبر الماضي، وهو الذي رزق بطفله كريستيانو جونيور قبل 7 أعوام، ثم أعلن ولادة توأميه من أم بديلة إيفا وماتيو في 29 يونيو الماضي.


بـ مكياج جذاب.. صديقة كريستيانو رونالدو تتألق في أحدث إطلالة
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