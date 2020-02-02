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أخبار العالم

بتهمة الإرهاب والتحريض.. مسئول إماراتي يطالب بمعاقبة مذيع بالجزيرة القطرية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:20 م
ابراهيم بهزاد
ابراهيم بهزاد
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محمود نوفل
شدد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في إمارة دبي، إبراهيم بهزاد، على ضرورة  تقديم شكاوى رسمية ضد مذيع قناة الجزيرة الإرهابية جمال ريان؛ لنشره تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يحرض فيها على تشكيل فِرق مختصة من الفصائل الفلسطينية (للتعامل) ويقصد بها اغتيال رموز الدول العربية التي يتهمها كذبًا دائمًا بأنها ضد قضية فلسطين.

‏وقال بهزاد في تغريدته عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: لا غرابة في ذلك فهو يعمل في قناة تدعم الإرهاب إعلاميًا على أرض دولة تدعم الإرهاب وتموله (#قطر). 

وأضاف: يدعو للقتل والاغتيال تحت مسمى مصطلح ( للتعامل) ف‏هذه التغريدة التي تدعو إلى الإرهاب وحتى لو حذفها جمال ريان.. يجب على المختصين ومن يستطيع تقديم شكاوى رسمية وقانونية ضده. 

كما شدد على ضرورة إرسال شكاوى عاجلة إلى إدارة ‎تويتر بخصوص هذا التحريض الإرهابي، لاسيما وأنها صادر من إعلامي ومذيع.

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