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رياضة

الدوري الإيطالي.. لاتسيو يخطف الوصافة من إنتر.. وميلان يتعادل مع فيرونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق لاتسيو في خطف وصافة "الكالشيو"، بعد الفوز على ضيفه فريق سبال، بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب "أولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ22، من الدوري الإيطالي. 

سجل النجم المتألق شيرو ايموبيلى هدفين، من خماسية فريق لاتسيو، فى الدقيقتين 2 و29 ليرفع رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم معززا صدارته للهدافين.

وأحرز فيليبي كايسيدو هدفين فى الدقيقتين 16 و38، فيما تكفل أديكانى بتسجيل الهدف الخامس فى الدقيقة 58، وسجل ميسرولى هدف سبال الوحيد فى الدقيقة 65.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة ويرتقى للمركز الثانى بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، ولدى الفريق مواجهة مؤجلة، فيما يحتل سبال المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

وتعادل فريق ميلان مع ضيفه فريق هيلاس فيرونا، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات نفس الجولة من الدوري الإيطالي.

رفع ميلان رصيده للنقطة 32 فى المركز الثامن، بينما أرتفع رصيد فيرونا للنقطة 30 فى المركز التاسع، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 54 نقطة. 

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