فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

يرأس المستشار عادل بريك عضو الهيئة الوطنية للصحافة نائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.





وقررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يوم الأحد المقبل.





وحددت الهيئة شروط الترشح وهي أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة و أن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشرة سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين و أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة و إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة و إقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون و إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة كما تضمنت الشروط أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.





